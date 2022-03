Termini Imerese, rubati due pc in un laboratorio di analisi cliniche

Avrebbero forzato l’ingresso, messo tutto a soqquadro e rubato due computer. Furto in un laboratorio di analisi cliniche di Termini Imerese. A denunciare l’episodio il dottore che gestisce il punto d’accesso che si trova in via Felice Cavallotti, nella parte bassa della città. Al vaglio le immagini di alcune telecamere. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia del professionista che ieri mattina, aprendo il laboratorio, si è subito reso conto che qualcosa non andava. L’intrusione, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, ha causato non pochi problemi all’analista e a chi doveva ritirare gli esami o fare un prelievo.