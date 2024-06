Hanno atteso che il cimitero chiudesse, si sono intrufolati di notte e hanno rubato le grondaie di quattro cappelle gentilizie. I carabinieri indagano su un furto messo a segno ieri, prima dell'alba, nel camposanto di Misilmeri di contrada Roccapalumba. "Un fatto molto grave", si legge sulla pagina Facebook gestita dall'amministrazione comunale.

Ad accorgersi del furto sono stati ieri i dipendenti comunali in servizio al cimitero che hanno informato dell'accaduto il sindaco, Rosario Rizzolo. "Qualcuno si è introdotto all'interno e utilizzando una delle scale ha smontato molte delle grondaie delle cappelle gentilizie", si legge ancora sul profilo social del Comune.

I dipendenti pubblici dell'Area 5, prima di sporgere formale denuncia, hanno contattato i carabinieri che, pur non potendo contare sulla presenza di telecamere all'interno del cimitero, hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili. "Un fatto gravissimo e inaudito che condanniamo fortemente. Faremo di tutto per assicurare i colpevoli alla giustizia", concludono dal Comune.

Alcuni episodi simili si erano verificati nei mesi scorsi a Carini. I ladri avevano colpito nella zona del centro storico prendendo di mira l’oratorio del Santissimo sacramento. A denunciare l’episodio don Giacomo Sgroi. Dopo l'accaduto il sindaco Giovì Monteleone ha deciso di intervenire trasferendo temporaneamente la stazione dei carabinieri, da via Luigi Sturzo all’interno dell’ex tribunale dove ha sede anche il comando della polizia municipale, e installando nuove telecamere. Ad aprile, forse anche grazie ai nuovi "occhi elettronici", i militari dell'Arma sono riusciti ad arrestare un 28enne e un quarantenne sorpresi a rubare le grondaie di un condominio.