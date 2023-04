Via Roma, furto notturno al Gran Cafè Torino: rompono una vetrata e scappano con la cassa

"Hanno spaccato il vetro della porta d’ingresso principale, hanno portato via il registratore di cassa e sono scappati. E’ la seconda volta in poco più di un mese, questa storia comincia a diventare un po’ antipatica". A raccontare a PalermoToday il furto subito la scorsa notte è una delle titolari del Gran Cafè Torino di via Roma, Maria Teresa Macchiarella. Si tratta dell'ultima attività colpita con la tecnica della "spaccata" da un gruppetto di ladri che ha portato via un bottino di poche decine di euro più una banconota da venti dollari.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti dopo l’entrata in funzione del sistema di allarme che segnalava un’intrusione. Al loro arrivo gli investigatori, raggiunti dai titolari, hanno constatato il danneggiamento e il furto. "Siamo stufi - continua Macchiarella - perché la situazione è ormai sconfortante. Siamo giovani e abbiamo deciso di investire qui, ma sta diventando complicato. Nel registratore di cassa, che hanno abbandonato, c’era appena il fondo cassa per l’indomani ma il danno è comunque ingente".

Altri due furti sono stati registrati nei giorni scorsi, ma questa volta i ladri avrebbero preferito forzare la porta d’ingresso piuttosto che sfondarla a colpi di pietra. Nel mirino il panificio Mulone di viale Croce Rossa dove i ladri, nella notte tra il 24 e il 25 aprile, hanno rubato circa mille euro che erano stati lasciati nel registratore di cassa. A chiamare la polizia è stato lo stesso titolare che, entrando nel suo panificio alle prime luci dell’alba, si è accorto che qualcuno era entrato per rubare.

Pochi giorni prima era toccato al negozio Benetton che si trova sotto i portici di via Ruggero Settimo, quasi all’angolo con via Mariano Stabile. Anche in quell’occasione i ladri si sarebbero introdotti nell’attività di notte, forzando la porta a vetri dell’ingresso principale, e una volta entrati avrebbero rubato i soldi lasciati nel registratore di cassa e i pochi capi d’abbigliamento che hanno potuto portare sotto braccio durante la fuga. Sui tre episodi indaga la polizia che ha acquisito le immagini di diverse telecamere.