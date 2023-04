Entra in un negozio di via Libertà e ruba giubbino smanicato da 179 euro: bloccato all'esterno

Rubano un giubbotto smanicato in un negozio di via Libertà e scappano. Protagonisti della vicenda due giovani che hanno preso di mira Tommy Hilfiger. E' successo negli scorsi giorni. I due sono entrati con un modus operandi già visto altre volte. Il primo ha chiesto alle impiegate del negozio dei consigli su un regalo da fare alla propria fidanzata, mente il secondo girava all'interno dell'attività commerciale, sfruttando il "lavoro" del complice che stava distraendo le commesse.

Dagli stand vicino ai camerini ha poi "prelevato" una t-shirt e due giubbotti smanicati bordeaux. Un'impiegata lo ha seguito fino all'esterno del camerino e insospettita per l'eccessiva perdita di tempo nel provare i capi ha notato due scene inequivocabili: prima ha sentito cadere a terra un dispositivo dell'anti taccheggio, poi ha visto il giovane nascondere la gruccia e il dispositivo sotto a un pouf. Ha così chiamato il numero d'emergenza "112" per richiedere l'intervento di una pattuglia. Il ragazzo è uscito dal camerino con la t-shirt e un solo giubbotto smanicato, dicendo che non era interessato all'acquisto per il prezzo eccessivo.

A quel punto, nascondendo uno dei due giubbini (dal valore di 179 euro), ha guadagnato l'uscita del negozio. L'impiegata ha seguito il giovane fino all'arrivo dei carabinieri, che poco dopo hanno fermato il ragazzo. Una volta controllato però il giubbino era sparito: prima di essere bloccato dai militari dell'Arma, era infatti entrato in un'abitazione. Per lui è scattata la denuncia, caccia invece all'altro complice.