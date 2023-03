Furto in via Torrearsa: sfondano una vetrina e rubano i gioielli

Dopo alcune tabaccherie e le agenzie di scommesse di mezza città, nel mirino stavolta è finita una gioielleria. La "banda della spaccata" è tornata colpire, questa volta in via Torrearsa, nel quartiere Libertà. Nella notte tra venerdì e sabato i ladri hanno mandato in frantumi la vetrina dell'attività ReOro e hanno portato via orecchini, bracciali e orologi per migliaia di euro. Ancora da quantificare l'esatto ammontare del bottino.

Sull'episodio indaga la polizia che è intervenuta in via Torrearsa dopo l'allarme lanciato da qualche passante che aveva notato la vetrina distruttura. Gli investigatori hanno eseguito un sopralluogo, anche con il supporto del personale della Scientifica, e hanno ascoltato il titolare della gioielleria per cercare di risalire all'identità dei responsabili. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Le ultime finite nel mirino dei ladri sono un punto Goldbet di via Torretta, a Sferracavallo, dove i ladri sono riusciti a rubare circa 1.500 tra cassa, slot machine e distributori di snack e bevande. Prima ancora erano stati un altro centro scommesse Eurobet, in piazza Amendola, e un bar di via Galletti. Tornando indietro nei giorni, però, la lista degli assalti notturni si fa sempre più lunga.