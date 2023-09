"Rubano gasolio dai mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti", scattano 3 arresti

Gli indagati sono stati sorpresi dai carabinieri con due taniche da 50 litri di carburante in un punto in cui erano posteggiati i camioncini per la differenziata a Casteldaccia. Uno di loro era già stato fermato per lo stesso reato ad aprile