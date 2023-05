Furto nell'autoparco comunale: rubati due furgoni, un'auto e attrezzature per migliaia di euro

Sono entrati nell'autoparco comunale e hanno avuto il tempo di rubare due furgoni, un'auto e svaligiare cinque officine rubando tutte le attrezzature. I ladri hanno colpito lunedì notte la struttura di via Tiro a Segno in cui si trovano mezzi ed equipaggiamenti degli operai che si occupano della manutenzione degli immobili dell'amministrazione. Due mezzi sono stati ritrovati dalla polizia ma mancano all'appello tutte le attrezzature. Ciò potrebbe creare non pochi problemi.

Secondo quanto ricostruito, anche con l'aiuto delle telecamere che sono collegate direttamente con la centrale operativa della polizia municipale, i ladri avrebbero scavalcato un muro perimetrale del cantiere comunale di Palermo. Poi avrebbero forzato le portiere dei mezzi - un furgone cabinato, uno aperto e un'auto - dove caricare saldatori, flex, decespugliatori e intere cassette di attrezzi. A quel punto sarebbero usciti pressoché indisturbati facendo sparire tutto.

Il giorno successivo uno dei furgoni e un'auto sono stati ritrovati, non è chiaro dove, dalle volanti dell'Ufficio prevenzione generale della polizia che, dopo i rilievi e tutti gli accertamenti, li hanno consegnati al responsabile dell'autoparco. Mancano all'appello attrezzature il cui valore, secondo una prima stima, ammonterebbe a oltre ventimila euro. Le immagini riprese dalle telecamere sono al vaglio degli investigatori che cercheranno di individuare il resto della refurtiva, compreso il furgone.

Il timore è che l'ultimo mezzo di proprietà del Comune rubato possa fare la fine dei tanti che ogni giorno "spariscono" nel nulla e, in molti casi, vengono utilizzati per i loro colpi da ladri e rapinatori che poi li smontano o li abbandonano in qualche vicolo di periferia.