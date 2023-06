Concerto di Vasco Rossi, rubati furgone e attrezzature degli operai davanti al loro hotel

Per due notti avevano dormito in un hotel nella zona di via Montepellegrino e tutto era filato liscio. Questa mattina, invece, sono usciti per recuperare il furgone e raggiungere il Renzo Barbera per preparare il concerto di Vasco Rossi quando si sono accorti che qualcuno aveva rubato il loro Fiat Ducato e tutta l’attrezzatura. E' la disavventura toccata a una squadra di operai che lavora per Live Nation entertainment, la società che cura e gestisce gli allestimenti per il tour del cantante di Zocca. Il proprietario del mezzo ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

Dentro quel furgone, che aveva superato indenne le due notti precedenti, c’era parte delle attrezzature che i lavoratori avrebbero utilizzato per montare il palco e le torri in metallo. "Siamo i cosiddetti rigger, ovvero - spiega a PalermoToday uno di loro, Matteo De Gregorio - quelli che lavorano in quota. Il mezzo era di un collega che tra l’altro dovrà tornare ad Aosta in aereo o in treno. Nonostante l'ingente danno non ci sono problemi per il concerto di Palermo. Non possiamo dire lo stesso per la prossima tappa, a Salerno, dove dovremo trovare qualche soluzione per evitare disagi".

Il Fiat Ducato, targato EX696LP, era parcheggiato all’esterno della struttura ricettiva, in via Biagio Petrocelli. "Abbiamo provato a fare qualche giro nella speranza di ritrovarlo, ma non c’è stato nulla da fare", conclude De Gregorio. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini di alcune telecamere installate in zona nella speranza che abbiano ripreso i ladri all'opera o la via di fuga imboccata a bordo del furgone.

Un episodio simile si era verificato il 19 maggio scorso, in occasione del concerto di Meg a Palermo. L’ex cantante dei 99 Posse e il suo gruppo alloggiavano in un hotel in zona San Lorenzo e quella stessa sera si sarebbero dovuti esibire ai Candelai. In quell’occasione i ladri si erano spinti sin dentro il parcheggio della struttura, rubando il furgone carico di attrezzature a poche ore dall'evento. Dopo varie ricerche i poliziotti hanno trovato il mezzo a Cardillo e il concerto si è potuto svolgere regolarmente.