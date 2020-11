Via Valdemone, corriere si ferma per una consegna e gli rubano i pacchi

Si ferma per una consegna e viene derubato. Il furto si è verificato questa mattina in via Valdemone, zona stadio. Nel mirino uno dei corrieri di una società privata di spedizioni. A chiamare il numero unico d’emergenza chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine è stato lo stesso fattorino.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che hanno ascoltato la vittima del furto per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori hanno cercato di acquisire le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate in quella via, nella speranza che una di queste abbia immortalato la scena o il mezzo usato dal ladro per scappare.