"Ci hanno rubato il furgone con le attrezzature", a rischio il concerto di Meg ai Candelai

Un furto mette a rischio il concerto della cantante Meg in programma per stasera sul palco de "I Candelai”. L'ex cantante dei 99 Posse ha pubblicato un post oggi, a poche ore dall’evento, per segnalare che qualcuno ha rubato la scorsa notte il furgone suo e della band dentro cui c'era tutto il necessario per suonare. "Oltre a privarci di strumenti di un immesso valore affettivo - scrive su Facebook - il furto ci mette in grandissima difficoltà per il live".

Nel post pubblicato intorno alle 13 di oggi, la cantante napoletana ha pubblicato un primo inventario delle attrezzature rubate: una pedana, un mixer, un radiomicrofono con capsula, una drumpad, un’asta per piatti, cuffie, valigie, lampade, case e tanto altro ancora. Al lungo elenco aggiunge anche un appello: “Stiamo facendo di tutto, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Aiutateci a recuperare almeno il carico. Sarebbe importante per noi, per gli organizzatori e per tutti voi che avreste partecipato”.

Meg e il suo gruppo, secondo quanto ricostruito, erano arrivati ieri a Palermo dove sono stati accolti, fra gli altri, da Dario Mangiaracina del gruppo La rappresentante di lista. Dopo un giro in città la cantante napoletana aveva pubblicato una “storia” su Instagram per dare appuntamento a tutti i suoi fan con la terza tappa del tour “Vesuvia”, sbarcato in Sicilia dopo i live di Bologna e Taranto. Quindi sarebbero rientrati in hotel, nella zona di San Lorenzo, dove poi è avvenuto il furto.

Gli organizzatori, andati negli uffici di polizia per sporgere denuncia, stanno facendo di tutto per salvare sia la data di stasera che quella di domani, a Messina. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.