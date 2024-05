Via Sciuti, ladri entrano di notte in un negozio di frutta e verdura: rubati cinquemila euro

Sono entrati in azione in piena notte, hanno scardinato l'ingresso, si sono diretti verso il registratore di cassa e sono riusciti a portare via circa cinquemila euro. Nel mirino, nelle prime ore di ieri, è finito un negozio di frutta e verdura di via Sciuti.

Il furto è stato segnalato ai carabinieri intorno alle 4.50. Sul posto sono arrivati i militari per effettuare i rilievi, ascoltare il titolare dell'attività e acquisire le immagini da eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Dai fotogrammi potrebbero venire fuori elementi utili agli investigatori per risalire ai ladri.

Sempre in via Sciuti, nello scorso autunno, e ancora di notte ignoti, sfondando un telaio in metallo e la vetrina, erano entrati in un ristorante e avevano portato via bottiglie di liquori e di vino.