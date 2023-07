"Ruba le foto di una donna e crea un falso profilo su Badoo": condannata

"Ma che ci fai su Badoo?". E' con questa domanda e con la telefonata di una parente che M. Q. aveva scoperto che sulla nota chat d'incontri esisteva un profilo con delle sue fotografie e il nickname "Iris 37" localizzata a Bagheria con lo scopo di "trovare l'amore con un ragazzo di 36-45 anni", che però non aveva creato lei. Una scoperta avvenuta peraltro mentre la donna, affetta da una grave malattia, si era appena sottoposta a delle cure, e che ha trasformato la sua vita in un inferno: centinaia di richieste di amicizia ricevute in poco tempo (perché in tanti la riconoscevano nelle foto e la contattavano direttamente) e altrettanti messaggi del tutto indesiderati, ma anche molti pettegolezzi e dicerie per denigrarla, ritenendola una ragazza facile e superficiale. Adesso la persona che le avrebbe sottratto gli scatti dai suoi veri profili social (non pubblici peraltro) e che si sarebbe spacciata per lei anche su un altro sito di incontri, "Heyfiesta", A. R. S., 54 anni, è stata condannata a 10 mesi dal giudice del tribunale monocratico di Termini Imerese, Rossella Celestri.

La vicenda al centro del processo risale all'agosto del 2018 e la vittima, che oggi ha 37 anni, si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Gianluca Calafiore. Per caso, prima con la telefonata di una cugina e poi a stretto giro con quelle di altri conoscenti, M. Q. si era accorta del falso profilo con le sue foto sui due social network e aveva presentato immediatamente una denuncia alla polizia postale.

L'episodio aveva sconvolto la vita della vittima, già alle prese con gravi problemi di salute. Le richieste di amicizia ed i continui messaggi avevano generato infatti dei sospetti anche nel suo compagno, ma soprattutto visto che, come si dice, il paese è piccolo e la gente mormora, finita al centro dei pettegolezzi, non voleva più uscire da casa. In tanti infatti a Bagheria avevano visto quelle sue foto e al nome "Iris 37" associavano non l'imputata, ma proprio M. Q., che ancora oggi non riesce a comprendere perché qualcuno possa averle fatto questo.

Al momento della denuncia, la donna aveva raccontato agli inquirenti di non avere problemi con nessuno. L'unica persona con cui avrebbe avuto qualche screzio in quella fase era il suo ex, che tuttavia a suo avviso non avrebbe mai potuto architettare una cosa simile. Le indagini avevano permesso di arrivare, attraverso l'indirizzo Ip, al numero di telefono collegato a quel profilo falso. E si trattava di un numero fisso, quello di A. R. S. La Procura aveva chiesto tuttavia l'archiviazione del fascicolo, ma era stato il gip ad accogliere poi l'opposizione presentata da M. Q. e dal suo avvocato. Da lì è nato il dibattimento che in queste settimane si è concluso con la condana in primo grado dell'imputata.

A. R. S., molto più grande della sua vittima, ha sempre negato di aver creato quel profilo sui social e di conseguenza non ha mai chiesto scusa per l'accaduto. Le due donne in qualche modo si conoscevano perché l'ex compagno dell'imputata aveva lavorato nell'azienda dei genitori di M. Q. Se, come ha stabilito il giudice, è stata davvero l'imputata a creare quel falso profilo ad oggi non è chiaro il motivo oer cui lo avrebbe fatto.