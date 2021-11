Entra con una scusa in casa di un'anziana, poi le ruba contanti e gioielli

Avrebbe approfittato della gentilezza di una pensionata bussando alla porta di casa sua per intrufolarsi con una scusa e rubarle gioielli e contanti. Vittima del furto un’anziana residente di via Sampolo che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita di una donna che si è presentata sull’uscio chiedendo di potere recuperare un capo d’abbigliamento che le era caduto dal balcone.

L’anziana donna, una 83enne, si è diretta verso il terrazzino per recuperare il vestito. Proprio in quel frangente la ladra sarebbe entrata in casa per rovistare di gran corsa la camera da letto e portare via contanti e oggetti preziosi per un valore di diverse centinaia di euro. La vittima si è accorta del furto quando ormai era troppo tardi e ha chiamato la polizia.

Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione della pensionata per raccogliere qualche informazione sulla responsabile del furto e risalire alla sua identità, così da chiarire se nelle ultime settimane abbia messo a segno altri colpi con la stessa tecnica, magari ai danni di altri anziani che vivono da soli. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere.