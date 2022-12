Appena inaugurata e già nel mirino dei ladri: sventato un furto alla Fiera di Natale di via Magliocco

Inaugurata da poche ore e già nel mirino dei ladri: intorno alle 2 della notte tra mercoledì e oggi è stato infatti sventato un furto all'interno della Fiera di Natale di via Magliocco. Un uomo è stato prima bloccato da un metronotte, che pochi minuti dopo ha ricevuto l'aiuto della polizia. Al vaglio degli inquirenti anche un secondo ipotetico tentativo di furto, perché un altro dei gazebo sarebbe stato trovato aperto dai venditori.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe riuscito ad introdursi in una delle casette di legno sistemate nel cuore della città da Confartigianato Imprese, avrebbe preso soprattutto oggetti in cuoio, tra cui diversi borselli, e avrebbe poi cercato di fuggire.

In via Magliocco si è creata subito una piccola ressa, mentre la guardia giurata è riuscita a bloccare il ladro, sotto gli occhi di alcuni passanti. Poi è arrivata anche una volante che ha fermato l'uomo. Adesso sono al vaglio degli inquirenti le riprese delle telecamere di sorveglianza per stabilire se siano stati messi a segno altri colpi.

Molto amareggiato per l'accaduto il responsabile artistico della manifestazione, Costantino Sparacio: "Sono episodi spiacevoli - dice a PalermoToday - e adesso rafforzeremo la sorveglianza durante le ore notturne". La manifestazione era stata inaugurata ieri sera anche alla presenza del sindaco Roberto Lagalla.