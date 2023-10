Boato nella notte a Sferracavallo, fatto esplodere il distributore di una tabaccheria: rubati soldi e sigarette

Dopo gli assalti ai bancomat i ladri cambiano obiettivo e colpiscono una tabaccheria. Un furto è stato messo a segno in via Sferracavallo dove la scorsa notte è stata avvertita una forte esplosione che ha svegliato i residenti. Secondo una prima ricostruzione due soggetti, arrivati a bordo di uno scooter, avrebbero posizionato un ordigno rudimentale nello sportello del distributore automatico. Una volta esploso, i ladri hanno preso contanti e sigarette e sono scappati. Ancora da quantificare con precisione l'ammontare del bottino.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia San Lorenzo che hanno eseguito i rilievi con il personale della Sezione investigazioni scientifiche e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio utile per le indagini. Per il momento gli investigatori non escludono che la banda dietro i colpi con l'esplosivo possa essere sempre la stessa. Anche se, nelle scorse settimane, gli ordigni rudimentali erano stati piazzati all'interno dei bancomat che proteggono somme più consistenti.

L'unico furto consumato sino a ora è quello di Villa Tasca che risale al 22 settembre. Quella volta i ladri erano riusciti a portare via i circa 50 mila euro che erano custoditi nella cassetta di sicurezza dello sportello Atm della Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo. Prima ancora ci avevano provato in via Pergusa, ad Altarello, in via Castellana, a Passo di Rigano, e in via San Giovanni Di Dio, a Brancaccio, ma in quelle occasioni la banda era stata costretta a scappare a mani vuote.