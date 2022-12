Boato all'alba in via Sciuti, rapinatori fanno esplodere la cassaforte del Penny Market

Tentano di rapinare un Penny Market facendo esplodere la cassa continua. E' successo stamattina all'alba (intorno alle 5) in via Sciuti, dove i residenti sono stati svegliati da un forte boato. In tanti hanno allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco.

I militari hanno intercettato l'auto con a bordo i ladri che nel frattempo erano fuggiti. Nel corso dell'inseguimento però la vettura si è schiantata in viale Lazio, all'angolo con via delle Alpi. Secondo le prime informazioni uno dei malviventi è stato bloccato dai carabinieri mentre un altro è riuscito a fuggire, anche se non è escluso che ci fossero altri complici su altri mezzi. All'interno dell'auto sono stati trovati i soldi appena rubati e le bombole di acetilene utilizzate per forzare la cassaforte.

"Abbiamo sentito tremare tutto - racconta a PalermoToday il portiere dello stabile che abita al quinto piano - pensavamo ci fosse stato il terremoto". All'interno del supermercato invece sono subito iniziati i lavori per ripare i danni alla cassaforte. La riapertura è prevista intorno a mezzogiorno.