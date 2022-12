VIDEO | Furto con esplosione al Penny, il risveglio dei residenti: "Pensavamo fosse una bomba"

In tanti, svegliati all'alba dal frastuono, hanno allertato i carabinieri giunti poi sul posto insieme ai vigili del fuoco. Davanti al supermercato di via Sciuti la strada è interdetta e gli operai sono al lavoro per ripristinare la cassa continua. "Mai visto niente di simile"