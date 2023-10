Forte esplosione in corso Calatafimi, la "banda del bancomat" colpisce ancora

E con quello di stanotte si arriva a quota sei. La "banda del bancomat" è tornata a colpire prendendo di mira l'ufficio postale di corso Calatafimi 1031 dov'è stata avvertita una forte esplosione che ha svegliato di soprassalto i residenti. In molti hanno chiamato il 112 per segnalare l’accaduto e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, gli artificieri e i vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo e verificare la presenza di residui di ordigni nonché per constatare gli ingenti danni arrecati all'immobile.

Secondo una prima ricostruzione erano all'incirca le 4 quando davanti all'ufficio postale sono arrivate due uomini che, come successo nelle occasioni precedenti, hanno piazzato un ordigno rudimentale davanti al Postamat e si sono messi a distanza di sicurezza prima di azionare l'innesco. Dopo l'esplosione i due hanno cercato tra le lamiere fumanti della macchina il denaro e pare siano riusciti a portarne via una parte. Trovati sul posto alcuni arnesi lasciati lì durante la fuga. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

L'ultimo episodio risale ad appena tre giorni fa. Identica la dinamica del tentato furto alla filiale della Bper di via Papa Sergio I, all'Arenella. Prima ancora erano state prese di mira la Bper di via San Giovanni Di Dio, a Brancaccio, la Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo di viale Regione Siciliana, nella zona di Villa Tasca (con un bottino da 50 mila euro), un Postamat in via Pergusa, ad Altarello e uno sportello Atm di via Castellana, a Passo di Rigano.

"E' una situazione assurda - afferma Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi - e occorre che banche e istituzioni finanziarie corrano ai ripari. Come più volte denunciato, la notte tra il venerdì e il sabato è il momento preferito dai malintenzionati che sanno bene che gli Atm vengono caricati con somme ingenti per far fronte alle esigenze dell’utenza nel fine settimana. Sei attacchi in poco più di un mese sono un fenomeno più che preoccupante e anomalo per i nostri territori. Ormai chi ha un bancomat sotto casa non dorme la notte e sta attento quando entra ed esce da casa. Pensate cosa potrebbe succede se l’ordigno scoppiasse mentre qualcuno transita o sta rientrare nel proprio stabile".