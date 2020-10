Furto in via Principe di Villafranca, ladro entra di notte in un'enoteca e ruba la cassa

Furto in un locale in zona Libertà. Un ladro è riuscito a entrare nella notte all'interno dell'enoteca Tuttibrilli di via Principe di Villafranca. Un colpo durato pochi minuti che ha garantito al malvivente, scappato con il registratore di cassa, un bottino di circa mille euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di sicurezza installate nei paraggi.

Erano passate da poco le 2 quando, secondo una prima ricostruzione, un uomo con il volto parzialmente coperto si è fermato davanti all'attività commerciale. Dopo aver danneggiato la persiana in legno avrebbe utilizzato un martelletto per mandare in frantumi il vetro ed entrare. Nonostante il rumore che ha spezzato il silenzio della notte, il ladro sarebbe riuscito ad agire indisturbato e a fuggire con i contanti.