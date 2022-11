Si arrampica al primo piano e poi irrompe da Buonivini: ladro acrobata ruba 5 bottiglie e viene arrestato

Si è arrampicato fino al primo piano di un ex posteggio in via Paolo Paternostro, ha rotto la finestra per poi calarsi all'interno di Buonivini, nel cortile che ospita i tavoli al coperto, e rubare cinque bottiglie di vino. Allo stesso modo è poi uscito e si è dato alla fuga. E' successo ieri mattina, mentre l'enoteca in via Dante era chiusa.

Il furto in pieno giorno però non ha avuto l'epilogo sperato dal ladro acrobata: la polizia infatti lo ha beccato subito dopo e il giovane è finito in manette. "Una specie di Spiderman - spiega a PalermoToday Claudio Conte, titolare di Buonivini - siamo stanchi di episodi come questi".

E' quasi mezzogiorno quando il ladro mette a segno il colpo. "E' entrato dal parcheggio Palagonia - racconta ancora Conte - si è calato dalla tettoia, ha rotto con un calcio il pannello in policarbonato della veranda esterna, aperto il frigo e rubato bottiglie per un valore di circa 100 euro. E' insopportabile per un imprenditore e non è la prima volta".

Nel bel mezzo del lockdown del 2020, Buonivini è stato protagonista di una storia simile. Anche in quell'occasione i malviventi si sono intrufolati all'interno del locale scavalcando il muretto di cinta posteriore che dà su via Paternostro rompendo i pannelli in policarbonato. Il bottino ai tempi è stato più cospicuo: 25 lampade e un paio di biciclette per un valore complessivo di circa 2.500 euro.