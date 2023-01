Furto nella notte in un’edicola di Villatasca, rubati soldi e Gratta e vinci

Furto nella notte in un’edicola, nel cuore di Villatasca. Il colpo è stato messo a segno in viale Santissima Mediatrice. I ladri hanno scassinato l’ingresso e portato via Gratta e Vinci e soldi trovati nella cassa. Il bottino è da quantificare.

A chiamare gli agenti di polizia il titolare della rivendita di giornali non appena si è accorto dell’ingresso forzato. In zona ci sono diverse telecamere di videosorveglianza. Gli agenti di polizia stanno passando al setaccio l’area per trovare i filmati e cercare di risalire agli autori del colpo.