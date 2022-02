Furto in un’edicola di via Trinacria, rubati Gratta e vinci per migliaia di euro

Furto da oltre duemila euro in un’edicola vicino allo stadio. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte forzando la saracinesca della struttura che si trova quasi all’incrocio con via Val di Mazara e rubando interi blocchetti con decine di tagliandi. Ad accorgersene questa mattina è stato lo stesso edicolante che ha presentato denuncia alla polizia. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere.

Indagano invece i carabinieri sui quattro furti registrati due notti fa ai danni di altrettante attività commerciali di corso Umberto I, a Cinisi. Come ricostruito grazie ad alcuni impianti di videosorveglianza i ladri erano tre: uno faceva da "palo" mentre gli altri due si occupavano di forzare gli ingressi dei negozi per entrare e portare via la merce in esposizione e il fondo cassa lasciato nel registratore.