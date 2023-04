Bagheria, sfondano vetrata di un'edicola a colpi di mazza e rubano di tutto

Hanno sfondato la vetrina e portato via soldi e oggetti in vendita. Furto a colpi di mazza ad un’edicola a Bagheria, in piazza Garibaldi. E’ stato il titolare a fare la scoperta quando ha aperto l’attività. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Bagheria. Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori. In questi giorni a Bagheria si sono registrati diversi atti vandalici e furti. Sono stati distrutti infatti alcuni bagni pubblici e razziati diversi distributori automatici di bevande e merendine.