VIDEO | Auto-ariete per abbattere distributore di sigarette: ma il bagagliaio si blocca e scappano a mani vuote

E' successo a Balestrate. Le immagini delle telecamere mostrano quattro persone che arrivano in via Madonna del Ponte di notte. Il conducente del mezzo ha fatto manovra buttando giù la macchinetta usando la retromarcia. L'impatto, però, ha bloccato il cofano costringendo i responsabili a scappare

Avrebero utilizzato un'auto rubata come "ariete" per abbattere un distributore di sigarette ma alla fine i ladri, apparsi maldestri, sono stati costretti a fuggire a mani vuote. E' successo la scorsa notte a Balestrate, in via Madonna del Ponte, dove quattro persone hanno tentato il furto in una tabaccheria che si trova nel corso principale, all'altezza di via Duca d'Aosta.

I ladri, come ripreso dalle telecamere di sicurezza di un'attività vicina, si sarebbero avvicinati all'attività a bordo di una Fiat 500 poi risultata rubata. Tre sono scesi dall'abitacolo mentre il quarto, il conducente, avrebbe fatto diverse manovre per posizionare il mezzo in direzione della Quindi avrebbe ingranato la retromarcia per poi schiantarsi contro il distributore.

A quel punto gli altri tre avrebbero dovuto svuotare la gettoniera e il vano delle sigarette. Nell'impatto, però, il portellone del bagagliaio si è deformato restando bloccato. I ladri, dopo aver imprecato al cielo, si sono dovuti arrendere perché, dato il problema che si era creato, non avrebbero potuto caricare la refurtiva nel portabagagli.

Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Balestrate che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere e raccolto la denuncia dei proprietari della rivendita di tabacchi.