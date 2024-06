Assalto in un'area di servizio, i ladri aprono la cassaforte ma le banconote diventano... blu

Avevano messo a segno un colpo quasi perfetto con un bottino da 25 mila euro che, però, in una frazione di secondo sono diventati carta straccia di colore blu. I carabinieri indagano su un furto messo a segno la scorsa notte a Misilmeri, all'interno dell'ufficio dell'area di servizio Q8 che si trova lungo la statale Palermo-Agrigento. Trovate lungo la strada diverse banconote macchiate dal dispositivo antifurto della cassaforte forzata dai ladri.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Misilmeri che sono intervenuti intorno alle 3, poco dopo che la banda di ladri era fuggita con i contanti. Secondo una prima ricostruzione quattro persone, arrivate a bordo di un'auto e armate di flex, hanno forzato la porta d'ingresso e si sono intrufolate nel gabbiotto annesso al distributore di carburante e utilizzato come ufficio amministrativo.

Uno sarebbe rimasto all'esterno per fare da "palo" mentre gli altri tre avrebbero azionato l'attrezzo per scardinare la cassaforte dentro cui c'erano gli incassi dell'ultima settimana. Una volta aperta, però, si è attivato il sistema antifurto che in un battibaleno ha trasformato le banconote in un ammasso di carta blu senza alcun valore. Nonostante ciò i ladri hanno preso il bottino e si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

I militari dell'Arma hanno raccolto la denuncia dei gestori dell'area di servizio e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che avrebbero inquadrato l'arrivo della banda, giunta con ogni probabilità a bordo di una macchina rubata, e le varie fasi del furto. Meno di due anni fa lo stesso distributore di carburante era stato preso di mira dai ladri per tre volti nell'arco di poche settimane.