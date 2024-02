Assaltano pompa di benzina e rubano soldi dal distributore: quattro arresti

Furto aggravato. Con questa accusa i carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo e del nucleo radiomobile hanno arrestato quattro palermitani di età compresa tra i 26 e i 32 anni. I militar dell'Arma sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112 (il numero unico) in merito a un furto ai danni di un distributore di carburante in lungomare Cristoforo Colombo. I carabinieri hanno iniziato a battere le diverse zone della città, con il coordinamento della centrale operativa, riuscendo a intercettare i quattro mentre erano a bordo di un’auto nella zona dell’Addaura.

I quattro appena hanno notato la gazzella dei carabinieri hanno cercato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati poco dopo con ancora nell’abitacolo della macchina la cassetta di sicurezza del distributore automatico di alimenti, che era installata nel distributore della pompa di benzina (all'interno c'erano 150 euro). Scovati anche arnesi da scasso e un passamontagna.

Da immediati accertamenti, anche l’auto è risultata rubata e pertanto - per questo reato - gli indagati sono stati anche denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con l'accusa di ricettazione. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari e la refurtiva è stata restituita.