"Rubarono 4 bottiglie di detersivo per piatti", due giovani assolti dopo 7 anni di processi

Ci sono voluti più di sette anni e due processi per chiarire che il tentativo di portare via quattro bottiglie di detersivo per piatti, dal valore di meno di 10 euro, non fu - come da codice penale - un tentato furto pluriaggravato, ma una semplice bravata. Protagonisti della storia sono due giovani che all'epoca dei fatti avevano 19 e 20 anni e che erano stati condannati in primo grado a due mesi di reclusione ciascuno per il reato. Adesso, invece, la Corte d'Appello ha riconosciuto la lieve entità del fatto ed ha quindi dichiarato il non doversi procedere.

I giudici della terza sezione presieduta da Antonio Napoli hanno accolto le tesi della difesa, rappresentata dall'avvocato Mario Sorce, che in primo grado, invece, davanti al giudice della quarta sezione del tribunale monocratico, Maurilio Alfano, non erano passate. I fatti al centro del processo risalgono alla notte del 26 gennaio del 2015.

Quella sera i due ragazzi erano stati ad una festa di compleanno e si erano fermati, assieme ad un amico minorenne, in via Settembrini, all'Uditore, per urinare contro un muro di cinta del supermercato Conad. Si erano accorti che oltre una grata, sotto una tettoia in plexiglass, c'erano le quattro confezioni di detersivo e avevano stupidamente deciso di portarle via. In quel momento, però, era passata una volante della polizia e li aveva fermati: il diciassettenne era stato riaccompagnato dai genitori, mentre per gli altri due era scattata la denuncia a piede libero per furto. La merce, dal valore irrisorio, era stata riconsegnata al supermercato.

Il sostituto procuratore Daniele Sansone successivamente aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo per i due maggiorenni, ritenendo che si trattasse di un furto semplice e che in mancanza di una querela di parte non si sarebbe potuto procedere. Il gip, però, era stato di altro avviso, ritenendo di avere invece di fronte un tentativo di furto pluriaggravato (tra l'altro dall'orario notturno e dalla presenza di un minorenne) e aveva così disposto l'imputazione coatta a gennaio del 2017.

I due ragazzi erano quindi finiti a giudizio davanti al tribunale monoctatico. La difesa aveva sostenuto nuovamente la tesi della bravata, visto che non ci sarebbe stato alcun profitto per gli imputati, e la lieve entità del fatto per il quale non si sarebbe dovuto neppure procedere. Il giudice invece aveva condannato i due a due mesi di reclusione a testa. Una condanna che in appello il pg aveva chiesto di confermare, ma che la Corte ha adesso spazzato via, dando ragione all'avvocato.