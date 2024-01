Rubati uno scaldabagno, una fotocopiatrice e la fornitura di detersivi alla scuola Falcone dello Zen

Rubati una fotocopiatrice, uno scaldabagno la fornitura di detersivi che sarebbe servita quasi per tutto l’anno alla scuola Falcone. Nei giorni scorsi dei ladri hanno messo a segno un furto nell’istituto di via Nicolò Pensabene, nel quartiere Zen. Secondo quanto ricostruito sarebbero entrati in un magazzino da cui avrebbero portato via decine di scatole di prodotti che sarebbero serviti per l’igiene delle aule e degli altri ambienti. Un bottino del valore di circa 10 mila euro. A inizio anno scolastico erano stati rubati i condizionatori.

A presentare denuncia è stato il dirigente scolastico, Massimo Valentino, che tramite il suo vice e il direttore amministrativo si è rivolto alla polizia segnalando il furto del recente approvvigionamento di detergenti. "Sono entrati dopo aver forzato il portone di un magazzino - spiega il preside a PalermoToday - e lo hanno svuotato. Purtroppo è diventata ordinaria amministrazione per la nostra scuola di frontiera. Non so cosa aggiungere al rammarico".

Per colpire indisturbati i ladri, che avrebbero agito tra il 4 e l'8 gennaio, hanno spostato quattro telecamere e ne hanno distrutto una quinta, si legge nella denuncia, per poi forzare una porta ed entrare nel deposito che si trova al piano terra del plesso Morvillo. Nell'ex plesso Sciascia, invece, i ladri hanno danneggiato un cavo esterno della fibra ottica, danneggiato una porta e imbrattato diverse pareti con le scritte "Cactus Jack", "Trevis Scott" e "Curva 12 Nord".

Gli investigatori del commissariato San Lorenzo hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini partendo dai rilievi all'interno dell’istituto scolastico e dall'acquisizione delle immagini riprese da alcune telecamere installate in zona. "Purtroppo la scuola non ha un proprio impianto, ma speriamo comunque che riescano a rintracciarli", conclude il dirigente scolastico. Del furto sono stati informati l’Ufficio scolastico regionale e il Comune che dovranno provvedere per ripristinare quella fornitura da migliaia di euro.

“Il Comune adesso deve intervenire concretamente e ristabilire un presidio di legalità allo Zen. Non è possibile che alla scuola Falcone i vandali continuino ad agire indisturbati. Il personale scolastico e gli studenti devono essere tutelati, il futuro dei nostri giovani deve essere garantito così come l’istruzione", lo affermano Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, e Claudio Parasporo, segretario della Uil Scuola, che esprimono solidarietà al dirigente scolastico, Massimo Valentino. E aggiungono: “Furti e danneggiamenti ormai sono all’ordine del giorno. Sotto attacco ci sono scuole e ospedali, è necessario potenziare i controlli per continuare a lavorare e studiare in sicurezza”.