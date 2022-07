Rubarono detersivi e bagnoschiuma per 150 euro in un negozio: condannate a 2 anni e 2 mesi

In tre, alla presenza anche di una bambina, rubarono detersivi e bagnoschiuma per un valore di circa 150 euro in un piccolo negozio della provincia. Un furto che alle imputate è costato decisamente caro: la Cassazione ha infatti confermato la loro condanna a 2 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1.330 euro ciascuna.

La decisione è della quarta sezione della Suprema Corte, presieduta da Salvatore Dovere, che ha ritenuto inammissimili i ricorsi delle tre donne e le ha pure condannate a versare 3 mila euro a testa alla Cassa delle ammende.

I giudici hanno confermato definitivamente la sentenza che era stata emessa nel 2018 in primo grado dal tribunale monocratico di Termini Imerese, che aveva anche deciso di non concedere le attenuanti generiche. Ed è uno dei motivi per i quali le imputate avevano fatto ricorso alla Cassazione, ritenendo le condanne inflitte troppo elevate, sia in relazione al valore del bottino che alle loro precarie condizioni economiche.

La Suprema Corte, però, ha giudicato corretto il ragionamento seguito dai giudici precedenti, che avevano anche definito la condotta delle tre come "spegiudicata" - perché il furto era stato commesso in presenza di una bambina - e "professionale", in quanto una delle imputate ha "un percorso - si legge nella sentenza - costituito da reati contro il patrimonio che abbracciano quasi 40 anni, dal 1980 al 2017".

Ad incastrare le donne sono state sia le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nel negozio (che le imputate hanno contestato in quanto "non nitide"), ma anche il riconoscimento da parte della titolare e del figlio (non affidabile, sempre secondo le imputate, perché sarebbe avvenuto ad oltre un anno dal furto). La Cassazione ha quindi confermato le condanne.