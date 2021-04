Furto al liceo linguistico, i ladri entrano 3 volte ma si accontentano di snack e pochi euro

Sono entrati indisturbati all'interno del liceo linguistico approfittando del weekend di Pasqua. La prima volta sabato, all'incirca alle 20.30, poi alle 15.40 e alle 21 di ieri. Valore del bottino? Circa 100 euro tra le monete di un distributore automatico e i prodotti messi in vendita. Ad accorgersi del furto, alla riapertura dei cancelli, è stato il personale scolastico del Ninni Cassarà di via Don Orione che questa mattina ha chiesto l'intervento delle volanti di polizia.

Secondo una prima ricostruzione i ladri sono entrati dopo aver divelto la grata in metallo di una finestra che porta in un corridoio. Una volta dentro avrebbero girato per la scuola ma trovando tutti gli accessi sbarrati si sarebbero accontentati dei distributori automatici e del loro contenuto. Dopo aver scardinato lo sportello principale e hanno quindi portato succhi di frutta, bottiglie di the, barrette di cioccolato e altri snack salati, svuotando pure la gettoniera della macchinetta del caffè.

"Non potevano fare altro - spiegano a PalermoToday dalla scuola - perché ci sono porte corazzate praticamente ovunque per proteggere i laboratori e le attrezzature usate dai nostri studenti". I tecnici hanno estrapolato le immagini riprese dalla telecamere di sicurezza che mostrano tre persone, a volto coperto, mentre scavalcano e girano lungo i corridoi del liceo. La polizia, raccolta la denuncia, ha avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri.