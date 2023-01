Irruzione a Casa San Francesco, danni e furti per Al Fresco bistrot: "Distrutti mesi di lavoro"

Ignoti nella notte fra mercoledì e ieri hanno fatto irruzione all'interno di Casa San Francesco, l'ex convento seicentesco, nella zona della Cattedrale, che ospita il bistrot Al Fresco gestito dall'impresa sociale Cotti in Fragranza. Nella struttura sono stati tranciati fili dell'impianto elettrico e linee telefoniche, rubati alcuni dispositivi elettronici e casse di prosecco.

"La nostra Casa, Casa San Francesco, è stata vandalizzata. Non sono i danni a farci male è il gesto. Un gesto che porta via mesi di lavoro spesi per creare i nuovi spazi di ricezione turistica. Un gesto che colpisce anche il nostro Al Fresco giardino e bistrot in cui lavora una brigata che ogni giorno si impegna a raccontare una storia diversa alla nostra città. Stiamo ancora cercando di riprenderci da questo duro colpo, ma siamo sicuri che con il vostro affetto riusciremo a superarlo", si legge in un post della pagina Facebook di Cotti in Fragranza.

Cotti in Fragranza è un progetto sociale nato all’interno del carcere minorile Malaspina. "Oltre ai nostri famosi biscotti - si legge sul sito di Al Fresco - produciamo tante altre prelibatezze, frutto di percorsi formativi che puntano all’inclusione lavorativa stabile di chi ha deciso di darsi una seconda possibilità".