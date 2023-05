Furto notturno in via Notarbartolo, nel mirino dei ladri la sede della Corte dei Conti

Furto alla Corte dei Conti. I ladri sono entrati la scorsa notte al piano terra dell’edificio di via Notarbartolo in cui si trovano gli uffici della Sezione di controllo per la Regione Siciliana, non per rubare fascicoli o documenti importanti ma più semplicemente i soldi custoditi all'interno dei distributori automatico di snack e bevande.

Sull’episodio indagano gli agenti della polizia e il personale della Scientifica che questa mattina sono intervenuti alla Corte dei Conti dopo la telefonata al 112 di qualche dipendente che si era accorto dell’intrusione notturna. Secondo una prima ricostruzione i responsabili sarebbero entrati da una delle finestre sul retro.

Per far ciò sarebbero prima intrufolati a Villa Varvaro, un complesso residenziale che confina proprio con gli uffici di via Notarbartolo. Lì, potendo agire quasi indisturbati rispetto ai rischi che avrebbero corso entrando dall'ingresso principale, sono entrati all’interno della Corte dei conti per forzare i distributori e rubare i soldi dalle gettoniere.

Nonostante probabilmente l'obiettivo fossero proprio i soldi delle macchinette, gli agenti hanno perlustrato tutto l'edificio per verificare che i ladri non fossero entrati anche negli uffici che si trovano ai piani superiori. Dai primi accertamenti, però, sembrerebbe che non abbiano toccato null'altro se non le poche decine di euro trovate.

Gli investigatori, oltre ad eseguire i rilievi alla ricerca di impronte digitali o altre tracce utili, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, interne ed esterne agli uffici, nella speranza che abbiano inquadrato gli autori del furto o l’eventuale mezzo utilizzato per raggiungere il palazzo istituzionale.