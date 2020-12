Furto in largo Villaura, corriere si ferma per le consegne e gli svuotano il furgone

Si era fermato per consegnare alcuni pacchi e proprio mentre si trovava nell’androne di un palazzo, qualcuno ha aperto il suo furgone e ha rubato tutto il resto. Un furto è stato messo a segno sabato mattina in largo Villaura, traversa di via dei Cantieri. A finire nel mirino è stato un corriere in servizio per una ditta privata di spedizioni.

Ad accorgersi dell’episodio sarebbero stati alcuni residenti vedendo un uomo scappare con alcuni pacchi. Sul posto, dopo la segnalazione fatta dallo stesso corriere, sono intervenuti gli agenti di polizia per ascoltare il racconto della vittima del furto e acquisire le immagini di alcune telecamere di sicurezza.

Un caso simile si era verificato in via Valdemone, nella zona dello stadio Renzo Barbera, a fine novembre. Un fattorino aveva appena recapitato un pacco al destinatario quando, tornando verso il furgone, si è reso conto che qualcuno aveva rubato una serie di scatole prima di allontanarsi e fare perdere le proprie tracce.