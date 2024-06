La moglie denuncia il furto di corrente, nessuno trova i ladri ma sotto inchiesta finisce il marito

La moglie denuncia un furto di corrente e a finire sotto inchiesta - per errore - è il marito. E' una storia quasi surreale quella di A. N., un ingegnere palermitano, che a maggio dell'anno scorso si era accorto che il suo contatore era stato manomesso e aveva chiamato la polizia e avvertito - inutilmente - anche l'Enel. Il risultato è che l'inchiesta a carico del professionista è stata ovviamente archiviata dopo un anno, ma che i ladri, che tuttora ruberebbero l'energia elettrica, non sono stati mai individuati.

La storia inizia il 27 maggio dell'anno scorso, quando A. N. era sceso nel locale in cui nel suo condominio si trovano i contatori e si era accorto che al suo erano attaccate tre coppie fase neutro. In sostanza la corrente in casa saltava perché si creava un sovraccarico legato a un allaccio abusivo. Così era stata chiamata la polizia e avvertita anche Enel Energia, attraverso il call center. L'azienda però aveva rimandato la palla a E-distribuzione, che a sua volta l'aveva nuovamente restituita a Enel Energia. La moglie dell'ingegnere aveva formalizzato la querela per furto di energia elettrica.

La coppia resta quindi in attesa di notizie e, dopo sei mesi, arriva la sorpresa: la richiesta di archiviazione per A. N., che scopre così di essere finito lui sotto inchiesta per il furto denunciato da sua moglie. L'istanza per fortuna è stata poi accolta dal gip, ma i ladri di corrente non sono mai stati individuati. "Non volendo essere malizioso - dice l'ingegnere a PalermoToday - c'è da pensare che o il magistrato di turno non ha letto una parola della querela di mia moglie o, peggio, che l'abbia letta e di fatto non ne abbia capito nulla. Il che mi porta alla spiacevole conclusione che rubare la luce in questo Paese sia un reato non punibile o che non valga la pena di perseguire. Beato chi mi ruba la corrente da mesi".