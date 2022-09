"Ha rubato 60 mila euro di corrente", ma per il giudice il furto non ci fu: condannata l'Enel

E' finita sotto processo con l'accusa di aver rubato la corrente servendosi di un magnete per alterare il funzionamento del contatore e quindi il calcolo dei consumi, ma in sede civile - dove Servizio Elettrico Nazionale le chiedeva con un decreto ingiuntivo di pagare oltre 60 mila euro di energia "rubata" - il giudice ha totalmente escluso sia il furto che, conseguentemente, l'obbligo di versare le somme richieste dall'azienda. Il tribunale ha così revocato il decreto ingiuntivo e ha invece condannato Servizio elettrico a pagare spese di giudizio per oltre 6.184 euro.

La decisione del giudice della terza sezione del tribunale civile, Giuseppe Caraccia, avrà senz'altro delle refluenze anche nel procedimento penale in corso a carico di G. T., che assistita dall'avvocato Giuseppe Geraci, aveva deciso di opporsi all'ingiunzione di pagamento il 13 giugno del 2018. Proprio in quel periodo, infatti, l'Enel le aveva chiesto di versare 60.431,69 euro per i consumi effettuati tra il 3 maggio ed il 25 ottobre del 2015, partendo dal presupposto che avrebbe prelevato illecitamente la corrente nella sua abitazione.

La verifica dei tecnici e il magnete

La verifica dei tecnici dell'Enel in casa di G. T. era avvenuta il 26 ottobre 2015. Nel loro verbale - come ricostruisce il giudice civile - sostenevano di aver rilevato delle irregolarità e "un forte campo magnetico proveniente da uno scatolo posto su una mensola vicino al contatore all'interno del quale c'era anche un magnete, poi trovato a terra perché il marito di G. T. ha fatto cadere lo scatolo". Tuttavia, i tecnici affermavano anche che in quel momento non era stata rilevata alcuna alterazione nel funzionamento del misuratore.

Il marito di G. T. aveva a sua volta fatto mettere a verbale che, però, "il magnete non si trovava sulla mensola vicino al contatore, ma era assieme ad altro a terra, in una posizione ben lontana dal misuratore; il sottoscritto non ha fatto cadere alcuna scatola". L'uomo, peraltro, è un elettricista in pensione e il contatore incriminato si trovava nella stanza che lui usava per coltivare la sua passione, tanto che, sentito dal giudice civile, ha spiegato: "Il magnete l'avevo smontato da un altoparlante perché mi diletto a smontare apparecchiature varie".

Il giudice: "Il contatore non è stato manomesso"

Per il giudice "non sussiste alcuna prova che con tale magnete G. T. abbia alterato a proprio favore i consumi di energia elettrica, visto che al momento della verifica non è stato rinvenuto sopra il misuratore". Inoltre, si legge sempre nella sentenza, "va rilevato che il contatore non presentava alcun segno di alterazione e sembra funzionasse regolarmente", quindi "in definitiva non è stata fornita la prova della manomissione del misuratore".

Il consulente tecnico nominato dal tribunale ha poi chiarito che "il magnete non era posto sul contatore ma distante da esso e quindi non conoscendo la posizione del magnete dal contatore non è possibile ricavare il coefficiente 'C' e poter dire se il campo magnetostatico del magnete influenzasse i trasformatori interni al contatore". In più "il calcolo proposto da Enel" che chiedeva appunto più di 60 mila euro alla donna, "è errato sia nei parametri al suo ingresso sia come algoritmo usato", perché "nella posizione in cui è stato trovato il magnete non poteva influenzare la misurazione del contatore". Da qui la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di Servizio Elettrico.