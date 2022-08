Ha rubato la corrente per quasi tre anni: condannata a 6 mesi di reclusione

Grazie ad un allaccio abusivo, ha rubato la corrente per quasi tre anni, evitando così di pagare bollette per 3.915 euro. A quasi 10 anni dai fatti, per R. P., residente a Misilmeri, è arrivata la condanna definitiva: 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa. La quinta sezione della Cassazione, presieduta da Angelo Caputo, ha infatti rigettato il ricorso della donna.

Il furto di energia elettrica era avvenuto tra marzo del 2010 e dicembre del 2013. A processare l'imputata era stato il tribunale di Termini Imerese, che l'aveva condannata in primo grado. Una sentenza integralmente confermata poi dalla Corte d'Appello di Palermo, a novembre del 2021.

La donna era ricorsa in Cassazione sostenendo, tra l'altro, di non essere mai venuta a conoscenza del processo a suo carico per un problema di notifiche. Un argomento che i giudici hanno ritenuto insussistente. L'imputata è stata anche condannata a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.