Condannato per furto di corrente, ma dopo 5 processi la legge Cartabia azzera la sentenza

Avrebbe rubato la corrente grazie ad un allaccio abusivo, provocando all'Enel un danno quantificato in circa 8 mila euro, ormai diversi anni fa. V. P., 41 anni, dopo cinque gradi di giudizio, una condanna a sei mesi di reclusione e a 120 euro di multa, è stato però "salvato" all'ultimo momento dalla legge Cartabia dell'anno scorso: la Cassazione, recependo le nuove norme, ha infatti dovuto annullare senza rinvio la sentenza perché l'Enel non aveva mai sporto querela contro l'imputato.

La riforma, con l'obiettivo di snellire i processi e di ridurne il numero, ha stabilito - tra le altre cose - che il furto aggravato (come quello di energia elettrica) sia procedibile penalmente soltanto se la vittima presenta una denuncia. Cosa che, come ha rilevato la quarta sezione della Suprema Corte, presieduta da Salvatore Dovere, in questo caso non è avvenuta.

V. P. era stato condannato in primo ed in secondo grado a 6 mesi per il furto, poi la sentenza era passata al vaglio una prima volta della Cassazione, che l'aveva annullata con rinvio. Era stato quindi celebrato un nuovo processo d'appello che, a settembre scorso, si era concluso con la conferma della condanna. L'imputato ha quindi presentato un nuovo ricorso in Cassazione e, dopo anni, la pena di 6 mesi è stata definitivamente azzerata.