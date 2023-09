Marito ruba occhiali, il video finisce sui social e la moglie torna a pagare: "Non è un cleptomane, è una tecnica"

A raccontare l'episodio, avvenuto in un'ottica a Cefalù, è il commerciante che ha denunciato il furto alla polizia e consegnato le riprese. "E' una coppia di anziani. Dopo la pubblicazione lei è venuta per darmi i soldi e intimarmi di rimuovere le immagini. Altri negozianti mi hanno scritto dicendo di conoscerli. Vanno fermati, ora ci penserà la giustizia"

Al commesso era apparsa come una situazione innocua. Eppure è stato il preludio di un taccheggio da 400 euro, seguito da una denuncia in commissariato e da qualche "colpo di scena". E’ successo a Cefalù, in corso Ruggero 111. Una coppia di anziani entra in un’ottica, la Luxury boutique. L’uomo si avvicina per stringere la mano al dipendente mentre la donna chiede una pezzuola per pulire gli occhiali. "L'ho dimenticata in hotel", dice. Scambiano due parole, il commesso viene distratto, il marito della signora afferra una montatura in esposizione e la mette in tasca. L'episodio è stato registrato dalle telecamere dell’attività e le immagini sono state consegnate dal titolare al commissariato di polizia di Bagheria.

A ricostruire i passaggi successivi è Fabrizio Sparacino, commerciante che gestisce alcuni punti vendita tra Bagheria e Cefalù, che dopo la denuncia ha deciso di pubblicare il video anche sui social ottenendo forse il risultato sperato. Nel giro di poco tempo altri commercianti hanno scritto in privato alla vittima del furto raccontando la loro esperienza con la coppia. "Purtroppo non c’erano le telecamere ma lo conosciamo benissimo", racconta una di loro. "Si è presentato nella mia ferramenta - racconta un altro - e mi ha rubato due pennelli. Gli ho detto che l’avevo visto dalle telecamere e mi ha risposto che aveva dimenticato di pagare. Pensa un po'... aveva un sacco quando è entrato, pronto per l'uso".

Il video pubblicato su Facebook ha fatto il giro di Palermo e provincia in meno di 48 ore. Poi il "colpo di scena". "La donna immortalata insieme al marito - racconta ancora Sparacino - si è presentata in negozio, ha pagato gli occhiali e mi ha intimato di cancellare tutto dai social. Raccontava di essere all’oscuro di tutto e voleva spiegarmi dei problemi di suo marito. Da quello che ho sentito tramite vari colleghi e visto nel video, però, ho deciso di non crederle. Sembra piuttosto che nel tempo abbiano affinato la tecnica per lanciarsi segnali sul momento in cui colpire. Una volta intascato gli occhiali infatti lei ringrazia, prende la pezzuola gentilmente concessa e volano via. Vanno fermati. La scusa della cleptomania è vecchia, adesso ci penserà la giustizia".