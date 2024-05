Furto all'università, i ladri staccano la corrente per rubare i condizionatori: "Anni di ricerca in fumo"

Anni di ricerca perduti per il furto di una decina di condizionatori all’università. La scorsa notte i ladri hanno colpito il Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata dell’università, in corso Tukory, rubando le unità esterne. I responsabili, per potere agire indisturbati, hanno spostato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza e tranciato alcuni cavi che hanno fatto saltare la corrente elettrica.

“Per recuperare il ferro e qualche cavo di rame all’interno delle unità esterne dei condizionatori - afferma Giuseppe Ferraro, direttore del dipartimento di Biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata - hanno mandato in fumo ricerche che andavano avanti da oltre 10 anni, Un danno non quantificabile. Purtroppo è un duro colpo”. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno raccolto le denunce e acquisito le immagini delle telecamere.

La stessa notte i ladri - e non è escluso che si tratti delle stesse persone - hanno tentato un altro colpo in via Divisi, più precisamente nel Dipartimento di biologia e genetica. Qui sono state smontate altre due unità esterne che però sono state abbandonate nei giardini della struttura. Anche in questo caso è stata presentata denuncia ai militari dell’Arma. Anche in questo caso i carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.