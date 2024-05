Furto al Conad di corso dei Mille, ladri aprono la cassaforte con il flex e scappano col bottino

Pub, pizzerie, un supermercato e pure una comunità terapeutica. Sono diversi i furti subiti dalle attività commerciali negli ultimi giorni che hanno ricevuto le visite indesiderate dei ladri che in un caso, al Conad di corso dei Mille, hanno agito utilizzando un flex per aprire la cassaforte e portare via un bottino da migliaia di euro. Solo in un caso i carabinieri sono riusciti a bloccare un uomo, un quarantenne, sorpreso con le mani nel sacco.

L’ultimo episodio in ordine temporale è proprio quello del supermercato. A ricostruire il furto, sul quale indagano i carabinieri, è il direttore del punto vendita. "Sono venuti una prima volta alle 23 - racconta a PalermoToday - ed erano in tre. Hanno utilizzato un flex a batteria per forzare una finestra che dà sul retro. Poi sono entrati ma è scattato l’allarme e quindi si sono allontanati". A quel punto sono intervenute le guardie giurate che hanno fatto un sopralluogo senza notare nulla di strano. "In realtà - prosegue il direttore - c'era una telecamera che era stata manomessa. Sono tornati alla carica intorno all’una, hanno girato per il supermercato fino a quando non hanno trovato la stanza con la cassaforte". Al vaglio le immagini riprese da altre telecamere.

Nella stessa notte i ladri hanno colpito anche la comunità terapeutica Lares di via Villagrazia. Anche in questo caso una persona sarebbe entrata nella struttura per poi aprire la cassa dentro cui c’erano circa 1.500 euro in contanti, che corrispondevano alle somme pagate dagli utenti per i servizi offerti dalla comunità.

Nelle sere precedenti sono stati messi a segno altri due furti: uno al Benjamin wine e beer e uno nella pizzeria Pulcinella di via Falvetto. "In questa città - racconta il titolare - non si può stare più tranquilli. Abbiamo aperto appena 5 mesi fa ed ecco il primo furto. Le telecamere inquadrano questo ragazzo che entra, gira per il locale e prende i soldi dalla cassa e alcune bottiglie costose".

L’ultimo furto, risalente alla settimana precedente, ha riguardato la pizzeria che si trova nella zona di via Santissima Mediatrice. Un uomo di 40 anni, dopo aver forzato la saracinesca, ha mandato in frantumi la vetrata d’ingresso. Subito dopo è scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri che, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato l'uomo e recuperato la piccola somma trovata nel registratore di cassa.