Policlinico, rubati due computer nel dipartimento di Biologia

Un professore di Biologia del Policlinico ha denunciato il furto di due computer avvenuto negli uffici del dipartimento. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di identificare gli autori. Non si conosce il contenuto dei computer. Non è chiaro se ci siano segni di effrazione nelle porte degli uffici. in questi ultimi mesi più volte la direzione dell’ospedale che è sede dell’università di Medicina ha denunciato episodi di furti all’interno degli uffici o di rapine tra i viali dell’ospedale.