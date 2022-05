Furto all'Università, rubati due computer nel dipartimento di Psicologia

Rubati due computer dal dipatimento di Scienze psicologiche. Due persone sono entrate nell'edificio 15 di viale delle Scienze, nella notte tra martedì e mercoledi, e dopo aver girovagato per i vari piani si sono fermati al secondo, hanno sfondato una porta e sono entrati in un ufficio amministrativo. Una volta presi i due pc fissi sono usciti e, durante la fuga, hanno abbandonato i monitor nel parchetto vicino all'ex facoltà di Lettere. Sull'episodio indagano gli investigatori del commissariato Porta Nuova intervenuti la stessa notte.

Ad accorgersi del furto sono state le guardie giurate che, durante un giro di perlustrazione lungo viale delle Scienze, si sono accorte che una porta dell'edificio 15 era aperta. Dal successivo sopralluogo è emerso che i ladri sarebbero entrati prima in un'aula multimediale al primo piano, piena di computer, senza però toccare nulla. Poi avrebbero raggiunto il secondo piano e avrebbero forzato una porta prendendo i primi computer capitati sotto mano, due vecchi modelli di poco valore, prima di sbarazzarsi, anche per "comodità", degli schermi.

Insieme agli agenti del commissariato Porta Nuova è intervenuto anche il personale della Scientifica che ha acquisito le immagini riprese dalla videosorveglianza ed eseguito i rilievi alla ricerca di impronte digitali o altro di utile per le indagini. Il furto è coperto dalla polizza assicurativa stipulata da Unipa. "E' più il fastidio che il danno. Fortunatamente non c'erano informazioni sensibili - dicono a PalermoToday dal dipartimento - e non si perderà nulla visto che ormai si lavora con il cloud. Dispiace constatare quanto la miseria riesca a creare spazi per la microcriminalità".