VIDEO | Si intrufola in chiesa per rubare portafogli e cellulare a una volontaria: il furto ripreso dalle telecamere

Un giovane è entrato nella parrocchia di Sant'Antonio da Padova, in corso Tukory, per frugare nella borsa di una donna lasciata su una panca. I frati, stanchi per l'escalation di criminalità, hanno denunciato l'episodio e diffuso le immagini

Ha forse fatto finta di essere un fedele per confondersi tra i pochi presenti, entrare in sacresatia e rubare da una borsa. E' successo nella chiesa Sant'Antonio da Padova di corso Tukory, a pochi passi dalla stazione centrale, dove un giovane ha messo a segno un furto che è stato immortalato dalle telecamre di sicurezza installate nell'edificio sacro. A denunciare l'episodio i frati che proprio in quei momenti stavano celebrando una messa.

Come immortalato dalle telecamere, il giovane ladro si è intrufolato in chiesa in pieno giorno. Si è diretto verso una panca dove una donna aveva lasciato la borsa, ci ha messo le mani dentro e ha rubato un portafogli e un cellulare. I frati, stanchi dopo l'ennesimo episodio e dopo , hanno deciso di divulgare le immagini. "Siamo stati costretti a chiudere la chiesa – dice fra Gaetano Morreale - perché lo Stato non ci tutela. Non possiamo più rischiare ancora. Abbiamo chiesto più volte controlli e più sicurezza nella zona della stazione.

Già nelle scorse settimane i frati avevano lanciato un appello alle istituzioni chiedendo maggiori controlli nella zona della stazione centrale. "Siamo preoccupati per l'escalation di atti criminali. I furti, gli scippi, le intimidazioni, le violenze. Sono trascorsi mesi da quando abbiamo presentato un esposto in cui presentavamo le nostre reali preoccupazioni circa la grave situazione in cui versa il nostro quartiere e poco, o quasi niente, è stato messo in atto per fronteggiare la criminalità che ormai fa tanto paura alle persone".