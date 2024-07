Furto alla chiesa di San Michele Arcangelo in Casa Professa, salta l'inaugurazione della mostra su Santa Rosalia

Un furto avvenuto ieri notte all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo nel complesso di Casa Professa, fa saltare l'inaugurazione della mostra "Divae Rosaliae" prevista per domani alle 17.30 e dedicata alla Santuzza in occasione dell'edizione numero 400 del Festino. A darne notizia è il Comune.

Ignoti dopo essersi introdotti all'interno della chiesa attigua alla biblioteca intitolata a Leonardo Sciascia dove avrebbe dovuto essere allestita la mostra hanno portato via attrezzature audio e video. L'amministrazione comunale non chiarisce se e quando la mostra verrà aperta. "Divae Rosaliae", iniziativa diffusa che prevede il coinvolgimento di diverse zone della città, comunque è già partita in altre biblioteche di quartiere della città, come per esempio a Borgo Nuovo, a Villa Trabia, a Brancaccio e al Capo. Nei prossimi giorni sono previste le inaugurazioni in altri spazi.