Via Campolo, i ladri fanno un buco nel muro e svuotano la cassa di un'agenzia di scommesse

Si sarebbero intrufolati in un locale che si trova proprio accanto, avrebbero fatto un buco nella parete per entrare in un centro scommesse e fare razzia. I ladri hanno messo a segno un furto nei giorni scorsi all'interno dell'agenzia Eurobet che si trova all'angolo tra via Giovanni Campolo e via Pacinotti. Ancora da quantificare con precisione il bottino che ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

A lanciare l'allarme sarebbe stato lo stesso titolare dell'attività dopo essersi accorto del furto subito. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia che, con il supporto del personale della Scientifica, hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dei componenti della "banda del buco" entrata in azione.

La polizia indaga anche sul furto di un violino trafugato dal Teatro Politeama. Secondo quanto ricostruito i ladri sarebbero entrati nei camerini degli artisti, avrebbero forzato un armadietto per poi rubare una viola e un arco del musicista Vytautas Martisius. L'artista lituano ha fatto un post sui social per descrivere il prezioso strumento portato via.