Ruba cellulare in ospedale, poi lo utilizzano in 4: denunciato un giovane residente a Borgetto

Ha rubato un telefono e poi lo ha consegnato ad altri che lo hanno utilizzato senza pensare che in questo modo hanno permesso ai carabinieri di individuarli. C'è anche un ragazzo residente a Borgetto tra i denunciati per ricettazione per la vicenda che risale allo scorso 13 luglio quando un 38enne di Borgoricco (Padova) ha rubato il cellulare a un 77enne di Santa Giustina in Colle mentre i due si trovavano all’ospedale di Camposampiero, nel Padovano.

I carabinieri hanno dato il via alle indagini e sono riusciti a risalire ad altre quattro persone che da quel momento hanno utilizzato il cellulare rubato: un ragazzo di 22 anni residente a Borgetto, un bengalese di 26enne di Verona, un nigeriano di 41 anni residente a Vicenza e una 25enne di origine nigeriana che abita a Vicenza. Sono stati denunciati per ricettazione mentre il 38enne di Borgoricco è stato denunciato per furto aggravato.