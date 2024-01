VIDEO | "Vorrei fare un regalo", poi distrae la commessa e le ruba il cellulare: le immagini del furto

Si è finta una cliente, ha distratto la commessa e con uno scatto ha preso il suo smartphone ed è scappata dal negozio. E' successo due giorni fa in una profumeria di via Sciuti dove una ragazza con i capelli corti di colore scuro e la frangetta, che indossava un giubbotto bianco e portava uno zaino nero sulle spalle, è entrata chiedendo un'idea per un regalo. A riprendere la scena le telecamere di videosorveglianza interna dell'attività. Le immagini - consegnate con la denuncia agli agenti del commissariato Libertà - mostrano la dipendente mentre propone alcuni oggetti alla ragazza che si decide per acquistare una lampada di sale. Così la commessa si allontana e va nel retrobottega per prendere la carta da regalo.

La "cliente", approfittando del momento di distrazione, gira dietro il bancone, stacca lo smartphone della donna dal caricabatteria e senza farsi notare dice: "Vediamo queste cose in vetrina...". Solo successivamente la commessa si rende conto che la ragazza è già scappata con il suo cellulare. "Appena me ne sono accorta, l'ho rincorsa - racconta a PalermoToday la vittima - e mi sono fatta prestare un cellulare dai commercianti vicini per chiamare il mio numero, che già risultava staccato, e il 112. L'avevo già vista nel periodo natalizio, ma era semplicemente entrata senza fare acquisti". Sull'episodio indaga ora la polizia.

Un fatto simile si era verificato a ottobre scorso nella stessa zona, più precisamente in via Ludovico Ariosto. Identica la tecnica adottata per il colpo ripreso anche quella volta dalla telecamere. Le immagini mostrano una donna - la cui descrizione sembra corrispondere a quella della responsabile del furto in profumeria - che entra in un negozio di calzature fingendosi una cliente. Si siede sul divanetto, prova un paio di scarpe ma poi ci ripensa. A quel punto distrae la commessa, si alza, afferra uno smartphone poggiato sul bancone e cerca di scappare. La vittima però non demorde, insegue la donna e recupera il cellulare.