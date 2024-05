Montelepre, rubati 300 metri di cavi di rame a un'azienda di energia elettrica

Rubati 300 metri di cavi di rame di un’azienda fornitrice di energia elettrica. I ladri hanno sfilato i fili in contrada Suvarelli, a Montelepre. A denunciare il furto ai carabinieri la società E-Energia. Gli operai sono intervenuti per sostituite i cavi e ripristinare l’erogazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.

A fine marzo, a Capaci, erano finiti in manette due ragazzi di 25 e 23 anni sorpresi a smontare da un'abitazione tubature di rame di circa 25 metri. Sempre lo stesso giorno, durante l'attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto dei "cacciatori di oro rosso", i carabinieri hanno fermato un camionista che trasportava 500 chili di cavi in rame.