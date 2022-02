Rubano 100 chili di rame e lo nascondono nella galleria della metropolitana: la scoperta degli agenti

Cento chili di rame recuperato, 100 persone controllate, 30 località sensibili ispezionate, 36 agenti impegnati. Sono i numeri della seconda giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. La polizia ferroviaria della Sicilia ha svolto i controlli su strada, lungo linea e in 11 centri di raccolta e trattamento di rifiuti speciali e metallici dislocati in tutta la regione, verificando il possesso delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività e al trattamento dei materiali nonché il rispetto delle normative ambientali.

A Palermo gli agenti, nel corso dell’operazione, hanno effettuato un controllo nel cantiere della fermata della metropolitana “Belgio”, già in passato oggetto di diversi furti, rinvenendo all’interno di una galleria, spezzoni rigidi di cavo di rame per un peso di circa 100 chili. Il rame era stato trafugato dal cantiere e nascosto per essere successivamente portato via dai ladri nel momento più propizio. Il metallo recuperato è stato restituito alla ditta proprietaria mentre sono in corso indagini per identificare gli autori del furto.