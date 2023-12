Sorpreso mentre ruba cavi elettrici al Civico, arrestato un 42enne

Stava rubando diversi metri di cavi elettrici all'ospedale Civico, ma è stato visto dai vigilantes e segnalato ai carabinieri che giunti sul posto lo hanno arrestato. A finire in manette un 42enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo era intento ad asportare i fili usati per collegare il reparto di radiologia a un gruppo elettrogeno d'emergenza quando è stato notato dal personale di Mondialpol che presta servizio all'interno del nosocomio. I militari del nucleo radiomobile sono arrivati in tempo e lo hanno bloccato. Il 42enne è stato anche trovato in possesso di diversi attrezzi per lo scasso e ora è accusato di furto aggravato. Su disposizione del pubblico ministero è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Nei giorni scorsi, sempre al Civico, si era verificato un furto di cavi di rame che aveva provocato un'interruzione dell'energia elettrica nel reparto di Cardiologia. Anche il Policlinico, nell'ultimo periodo, è finito diverse volte nel mirino dei ladri.